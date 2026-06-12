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Sandra Gómez, única mujer que ha logrado colarse en la fase final del Red Bull Erzbergrodeo 2026

Sandra Gómez
18:00 - 20:00
Sandra Gómez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sandra Gomez, Red Bull Erzbergrodeo 2026ko azken fasean sartzea lortu duen emakume bakarra
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KIROLAK EITB

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Sandra Gómez, campeona del mundo de enduro extremo, afincada en Atxondo, ha sido la única mujer participante, en una de las pruebas más exigentes de hard enduro, el Red Bull Erzbergrodeo. De los 1.100 motoristas inscritos, solo quince completaron la carrera. Sandra Gómez no llegó hasta el final, pero fue la única mujer que logró colarse en la fase final de la prueba.

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