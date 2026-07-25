PIRAGUISMOA

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Miren Lazkanok brontzea lortu du Oklahomako Kayak Kroseko Munduko Txapelketan

Donostiako palistak Ricarda Funk alemaniarrarekin izan du borroka zirraragarria, baina epaileek deskalifikatu egin dute Funk. Lazkanok hirugarren postuan amaitu du, urrea irabazi duen Alena Marx suitzarraren eta zilarra eskuratu duen Noemie Fox australiarraren atzetik.

Miren Lazkano en el Mundial de Oklahoma
Miren Lazkano en el Mundial de Oklahoma. Foto: Basque Team.
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KIROLAK EITB

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Miren Lazkanok brontzezko domina lortu du Oklahoman jokatzen ari diren Piraguismoko Munduko Txapelketako finalean, Kayak Cross modalitatean. Final zirraragarri batean, donostiarra urrea irabazi duen Alena Marx suitzarra eta zilarra eskuratu duen Noemie Fox australiarraren atzetik geratu da.

Euskal palistak estrategia kontserbadorea aukeratu du bere parte-hartzean, aurkariek zer erabaki hartzen zuten ikusi nahian eta sortzen ari zen egoeratik abiatuta bere ibilbidea egiteko. Zentzu horretan, Ricarda Funk alemaniarrarekin izan duen borroka oso parekatua izan da, baina Lazkanok abantaila hartu eta aurretik bukatzea lortu du. Hori bai, Ricarda Funk alemaniarra deskalifikatu egin dute azkenean epaileek, ate pare batean donostiarrari kolpe bortitz batzuk eman eta gero.

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