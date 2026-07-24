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Inpaktu goiztiar batek domina lortzeko aukerarik gabe utzi du Miren Lazkano Oklahomako Munduko Txapelketako finalean

Donostiako palistak 11. postuan bukatu du kanoen modalitateko finala, finalerdietan bikain aritu ondoren. Klara Olazabalek, bere aldetik, 29. postuan bukatu du txapelketa.

Miren Lazkano en el Mundial de Oklahoma
Miren Lazkano Oklahomako Munduko Txapelketan. Argazkia: Basque Team.
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KIROLAK EITB

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Miren Lazkanok 11. postuan amaitu du Oklahoman jokatzen ari diren ur bizietako Munduko Txapelketan, kanoen modalitatean. Donostiarra domina lortzeko asmoarekin aurkeztu da finalean, finalaurrekoetan saio bikaina egin eta gero, non zazpigarren postuan amaitu duen. Baina finalaren ibilbidearen hasieran euskarri baten aurka jo du eta, ondorioz, 4. eta 5. ateetan akatsak egin ditu, eta horregatik denbora pixka bat galdu du. Tereza Kneblova txekiarrarengandik 13,29 segundora amaitu du.

Klara Olazabalek, bere aldetik, ezin izan du finalerdietatik haratago aurrera egin 29. postuan amaitu ondoren. Euskal piraguista Miren Lazkanoren tranpa berean erori da ibilbidearen hasieran, eta, ondorioz, akats batzuk egin ditu 4. eta 5. ateetan baita ere. Laugarren atean, epaileek 50eko zigorra ezarri diote, eta, geroago, 17. atean ukitu bat egin du. 167.87ko denbora pilatu du guztira, eta 29. postura jaitsi da (+69.84).

Urrea Tereza Kneblova txekiarrarentzat izan da 100.52ko denborarekin, bigarrena Andorrako Monica Doria izan da 2,52 segundora, eta brontzea Klaudia Zwolinska poloniarrak eskuratu du 2,69 segundora. Gizonezkoen modalitatean Miquel Trave izan da irabazlea.

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