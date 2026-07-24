Alazne Aurrekoetxea, Europako surf txapelduna
Surflari bizkaitarrak Europako titulua eskuratu du Salinasen (Asturias), SUP olatuen kategorian, final bikain batean nagusituta. Garaipenak sasoi betean dagoela berretsi du, duela aste gutxi Espainiako txapelketa irabazi ondoren.
Alazne Aurrekoetxea Europako txapeldun bihurtu da atzo Salinasen (Asturias), paddle surfean bere kirol ibilbideko garaipen garrantzitsuenetako bat lortuta. Euskal surflariak nagusitasun osoz irabazi du SUP Surf Women kategoriako finala: 13,86 puntu eskuratu ditu guztira, puntuazioa 9,33 puntuko olatu ikusgarri bati esker borobilduta.
Aurrekoetxeak maila bikaina erakutsi du berriro ere, teknika, itsasoaren irakurketa eta sendotasuna uztartuz. Europako titulua sasoi betean iritsi zaio, duela aste gutxi Espainiako txapelketa irabazi ostean. Hala, bi titulu garrantzitsu eskuratu ditu oso denbora gutxian.
"Amets bat bete dut. Urteetako lanaren, ahaleginaren eta esfortzuaren emaitza da honaino iritsi izana. Oso harro nago egindako bideaz. Eskerrik asko nire taldeari, familiari, babesleei eta hasieratik nire alde egin duten guztiei. Titulu honek asko esan nahi du niretzat, eta motibazio itzela da lanean jarraitzeko eta hurrengo erronkei ilusioz heltzeko”, adierazi zuen Aurrekoetxeak Europako titulua lortu ostean.
Garaipen honekin, Aurrekoetxeak bere palmares bikaina handitzen jarraitzen du, eta Espainiako Estatuko surfaren erreferente nagusietako bat dela berretsi du. Europako txapeldunak konfiantzaz eta ilusioz egingo die aurre nazioarteko hurrengo erronkei, garaipen berriak lortu eta kirolari gisa hazten jarraitzeko asmoz.
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