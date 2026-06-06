Kronikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Andreevak bere lehenengo handia irabazi du Roland Garrosen

Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bi setetan (6-3 eta 6-2), ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.

Paris (France), 06/06/2026.- Mirra Andreeva of Russia celebrates with her Suzanne Lenglen trophy after winning her Women's final match against Maja Chwalinska of Poland at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 06 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Polonia, Rusia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
18:00 - 20:00
Mirra Andreeva; Argazkia: EFE
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andreevak bere lehen txapelketa handia irabazi du Roland Garrosen. Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bere lehen Roland Garrosa irabazteko, 2 setetan (6-3 eta 6-2) eta ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.

Maria Shaparovak 2014an irabazi zuenetik txapelketa hau irabazi duen lehen errusiarra da 19 urteko siberiarra, eta, aldi berean, Roland Garros irabazi duen jokalari gazteena da, 1992an Monica Selesek 18 urterekin bere hirugarren titulua lortu zuenetik.

Irabazlea (WTAren sailkapenean 8. postuan dago) top-5era hurbilduko da Parisko garaipenaren ostean. Andreeva jokalari sendoa izaten ari da denboraldi honetan, berak lortu ditu garaipen gehien (36), eta lur gainean lortu ditu emaitza onenak (23 garaipen eta 3 porrot).

Andreevak eman dio azkena Chwalinskaren ametsari, 24 urteko poloniarrak Roland Garrosen beste inork lortu ez duena lortu ostean: aurreko fasetik abiatuta heldu da finalera. 

Munduko sailkapenean 114. postuan dagoen poloniarra hain postu txarretik abiatuta urrunen heldu den tenislaria dugu jada Roland Garros txapelketan, finaleraino heldu baita. Iga Swiatek poloniarraren pausoak jarraitu nahi zituen, baina gutxi egin ahal izan du jokalari errusiarraren joko indartsuaren aurka. Gaurko finalean, 2. setean markagailuan 5-0eko emaitza ageri zenean, 2 joko irabazi ditu jarraian, horietako bat Andreevaren sakea hautsita, baina hurrengo jokoan bere sakea galdu du eta horrela amaitu da finala.

Tenisa Emakume kirolariak Roland Garros Txapelketa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Muntaia-bi argazki-WEB - 1
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

Yin Yang bertako karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba Arabako hiriburuan egin da. Mendizorrotzako kiroldegian 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira. Jokatutako 10 finaletatik hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Pérez, 75 kilotik beherako senior mailan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X