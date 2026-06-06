Andreevak bere lehenengo handia irabazi du Roland Garrosen
Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bi setetan (6-3 eta 6-2), ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.
Andreevak bere lehen txapelketa handia irabazi du Roland Garrosen. Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bere lehen Roland Garrosa irabazteko, 2 setetan (6-3 eta 6-2) eta ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.
Maria Shaparovak 2014an irabazi zuenetik txapelketa hau irabazi duen lehen errusiarra da 19 urteko siberiarra, eta, aldi berean, Roland Garros irabazi duen jokalari gazteena da, 1992an Monica Selesek 18 urterekin bere hirugarren titulua lortu zuenetik.
Irabazlea (WTAren sailkapenean 8. postuan dago) top-5era hurbilduko da Parisko garaipenaren ostean. Andreeva jokalari sendoa izaten ari da denboraldi honetan, berak lortu ditu garaipen gehien (36), eta lur gainean lortu ditu emaitza onenak (23 garaipen eta 3 porrot).
Andreevak eman dio azkena Chwalinskaren ametsari, 24 urteko poloniarrak Roland Garrosen beste inork lortu ez duena lortu ostean: aurreko fasetik abiatuta heldu da finalera.
Munduko sailkapenean 114. postuan dagoen poloniarra hain postu txarretik abiatuta urrunen heldu den tenislaria dugu jada Roland Garros txapelketan, finaleraino heldu baita. Iga Swiatek poloniarraren pausoak jarraitu nahi zituen, baina gutxi egin ahal izan du jokalari errusiarraren joko indartsuaren aurka. Gaurko finalean, 2. setean markagailuan 5-0eko emaitza ageri zenean, 2 joko irabazi ditu jarraian, horietako bat Andreevaren sakea hautsita, baina hurrengo jokoan bere sakea galdu du eta horrela amaitu da finala.
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