19. etapa
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Pogacarrek Pantaniren errekorra hautsi du Alpe d 'Huezen Tourra erabakita uzteko

Eraso estratosferiko batekin, tontorretik 11 kilometrora, esloveniarrak bakar-bakarrik zeharkatu du helmuga Richard Carapazen eta Lenny Martinezen aurretik. 2026ko Frantziako Tourra erabakita uzteaz gain, maillot horiak Marco Pantanik 1995ean ezarritako igoera marka historikoa gainditu du, aro modernoko erakustaldi handienetako bat sinatuz.
(France), 24/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates winning Stage 19 of the Tour de France over 127.9km from Gap to Alpe d'Huez, France, 24 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Tadej Pogacar iritsi da helmugara. Argazkia: EFE
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

AURRERAPENA

Tadej Pogacar esloveniarrak bere bosgarren garaipena lortu du Frantziako Tourrean, Alpe d 'Huezen amaitu den etapa entzutetsuan, Parisera iristeko bi egun falta direnean. UAE Team Emirates taldeko txirrindulariak bere bosgarren Frantziako Tourra jarraian irabazteko faborito nagusia dela berretsi du.

Pogacarrek Lenny Martinez frantziarra eta Richard Carapaz ekuadortarra gainditu ditu, aurreko eguneko etaparen irabazlea eta ihesalditik bizirik atera den txirrindularietako bat. Carapaz, eguneko txirrindulari borrokalariena, mendiko sailkapenaren buruan jarri da. 

UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: amaierarako ia 12 kilometrora egin du erasoa, ihesaldiko guztiak atzean utzi ditu, eta, Pantaniren marka hautsita, etapa irabazi du

Frantziako Tourreko liderra ikusgarri ibili da mendate mitiko horretan: helmugarako 11,8 kilometro gelditzen zirela jo du aurrera, lasterketa buruan zihoazen gizonak harrapatu ditu, alegia, Carapaz, Lenny Martinez eta Kuss, azken kilometroan atzean utzi ditu, eta, 35:26 eginda, Marco Pantanik Alpe d’Huezen zuen errekorra hautsi du.

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