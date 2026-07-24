Pogacarrek Pantaniren errekorra hautsi du Alpe d 'Huezen Tourra erabakita uzteko
AURRERAPENA
Tadej Pogacar esloveniarrak bere bosgarren garaipena lortu du Frantziako Tourrean, Alpe d 'Huezen amaitu den etapa entzutetsuan, Parisera iristeko bi egun falta direnean. UAE Team Emirates taldeko txirrindulariak bere bosgarren Frantziako Tourra jarraian irabazteko faborito nagusia dela berretsi du.
Pogacarrek Lenny Martinez frantziarra eta Richard Carapaz ekuadortarra gainditu ditu, aurreko eguneko etaparen irabazlea eta ihesalditik bizirik atera den txirrindularietako bat. Carapaz, eguneko txirrindulari borrokalariena, mendiko sailkapenaren buruan jarri da.
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Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: amaierarako ia 12 kilometrora egin du erasoa, ihesaldiko guztiak atzean utzi ditu, eta, Pantaniren marka hautsita, etapa irabazi du
Frantziako Tourreko liderra ikusgarri ibili da mendate mitiko horretan: helmugarako 11,8 kilometro gelditzen zirela jo du aurrera, lasterketa buruan zihoazen gizonak harrapatu ditu, alegia, Carapaz, Lenny Martinez eta Kuss, azken kilometroan atzean utzi ditu, eta, 35:26 eginda, Marco Pantanik Alpe d’Huezen zuen errekorra hautsi du.
Carapaz: “Berriro irabaztea asko kostatu zait"
Richard Carapaz ekuadortarrak, Frantziako Tourraren 18. etapako irabazleak, garaipen hau "asko kostatu" zaiola adierazi du, eta edizio honetan behin baino gehiagotan saiatu dela gogorarazi du.
Ion Izagirre: “Bagenekien egun zaila izango zela ihesaldia hartzeko”
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Orcières-Merletteko igoeraren azken metroak
Richard Carapazek (EF Education) irabazi du Frantziako Tourreko hemezortzigarren etapa. Helmugatik 3,5 kilometrora erasoa jo du ekuadortarrak eta bakar-bakarrik helmugaratu da Orcières-Merletten. Atzetik iritsi dira Mauro Schmid, bigarren, eta Matteo Jorgenson, hirugarren.
Carapaz izan da indartsuena eguneko ihesaldian, Orcieres-Merletteko igoeran eraso erabakigarria jota
EF Education - EasyPost taldeko eskalatzaile ekuadortarrak zuhur jokatu du azken kilometroetan, eta garaipena poltsikoratu du. Tourrean bigarren etapa garaipena du, Super Devoulyn irabazi eta bi urtera.
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Ion Izagirre: “Tourreko egunik txarrena izan dut”
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Michael Woods, iraupen-kirolerako sen amaigabea
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