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Andreeva conquista en Roland Garros su primer grande

La tenista rusa se impone a la Polaca Mirra Andreeva para levantar su primer Roland Garros, tras un partido que se ha resuelto tras dos sets (6-3 y 6-2) y que ha durado una hora y 22 minutos.
Paris (France), 06/06/2026.- Mirra Andreeva of Russia celebrates with her Suzanne Lenglen trophy after winning her Women's final match against Maja Chwalinska of Poland at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 06 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Polonia, Rusia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
18:00 - 20:00
Mirra Andreeva; Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Andreevak bere lehen handia irabazi du Roland Garrosen
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Andreeva conquista en Roland Garros su primer grande.  La tenista rusa se impone a la Polaca Maja Chwalinska para levantar su primer Roland Garros, tras un partido que se ha resuelto tras dos sets (6-3 y 6-2) y que ha durado una hora y 22 minutos.

La joven tenista de Siberia se convierte en la primera rusa en levantar dicha copa desde Maria Shaparova en 2014 y a su vez es la jugadora más joven en hacerlo (19 años) desde que Monica Seles consiguió su tercer campeonato consecutivo en 1992 con tan solo 18 años.

La ganadora, actualmente número 8 del mundo, rozará el top-5 tras su triunfo en París. Con esto Andreeva se consagra en una temporada en la que está siendo la tenista más sólida, la que ha sumado más victorias, 36, la que más ha tenido en tierra batida, 23, con solo tres derrotas.

Mirra Andreeva ha terminado con el cuento de hadas de Chwalinska, que a sus 24 consiguió lo que nadie antes había logrado en Roland Garros, alcanzar la final desde la fase previa y que impregnó el torneo con su tenis atrevido y diferente.

Chwalinska, 114 del mundo, la finalista de peor ranking de la historia, que perseguía seguir los pasos de su compatriota Iga Swiatek, poco pudo hacer ante el potente juego de la rusa. Con 5-0 sumó dos juegos, uno con el servicio de Andreeva, pero al siguiente cedió su saque y el torneo.

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