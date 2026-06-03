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Diana Shnaiderrek Aryna Sabalenka kanporatu du Roland Garrosen, final laurdenetan

Diana Schnaider (Roland Garros)
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tenislari errusiarrak, munduko sailkapeneko 23.a bera, hiru setetan menderatu du lehenengoa, 3-6, 7-5 eta 6-0. Finalerdietan, Shnaider eta Maja Chwalinska poloniarra arituko dira nor baino nor gehiago. 

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