Diana Shnaider da la sorpresa y elimina a Aryna Sabalenka en cuartos de final de Roland Garros
La tenista rusa, número 23 del mundo, ha ganado a la número uno en tres sets, por 3-6, 7-5 y 6-0. Shnaider luchará por un puesto en la final con la polaca Maja Chwalinska.
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La V edición del Bizkaia PGAe Open se disputará del 19 al 21 de junio
Han presentado en Meaztegi la V edición del Bizkaia PGAe Open. El campeonato tiene cada vez más peso a nivel estatal, este año, contará con la participación de140 golfistas.
Salma Solaun vuelve a colgarse tres oros en el Europeo
La gimnasta de Basque Team ha revalidado las tres medallas de oro del año pasado en el torneo disputado en Bulgaria.
Salma Solaun revalida el título de campeona de Europa por conjuntos
El combinado español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, aventajó en 4,200 unidades a Rusia.
Sinner, eliminado del Roland Garros tras sufrir un golpe de calor
El italiano Jannik Sinner, ha caído en la segunda ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sinner ha sufrido un golpe de calor tras haber ganado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero, lo que ha sido determinante en el resultado. "En el tercer set me he sentido mareado y quería vomitar, pero no he podido", ha declarado el italiano.
El Unión Burdeos de Maxime Lucu revalida el título de la Champions Cup en Bilbao
El Unión Burdeos ha impuesto con gran autoridad al Leinster irlandés (19-41) en la final disputada en San Mamés, donde se ha batido el récord de asistencia. El jugador de Senpere Maxime Lucu ha sido elegido MVP.
El Montpellier consigue su tercer título de la Challenge Cup
Ha vencido por 59-26 al Ulster norirlandés en la final disputada en San Mamés.
Galos e irlandeses toman Bilbao en busca del cetro continental en las finales de San Mamés
Se trata de un doble duelo franco-irlandés, ya que este viernes (21:00) se jugarán el título de la EPCR Challenge Cup, la segunda competición europea, Ulster y Montpellier. El sábado (15:45) será la gran final del gran torneo continental, la Investec Champions Cup. El Bordeaux, vigente campeón, repetirá final frente al Leinster.
Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará en la paraescalada, con Los Ángeles 2028 como objetivo
“Necesitaba un nuevo reto que me motivara tanto física como mentalmente”, ha señalado Mateo, que afronta este cambio como una evolución natural en su carrera.
Egoitz Bijueska: “Estoy contento de ser el campeón del mundo, pero sobre todo siento alivio”
El skater Egoitz Bijueska ha obtenido la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Brasil a sus 15 años. Es primero en el ranking con 95,83 puntos, los cuales ha conseguido en dos ocasiones. Ahora, con unas cuantas citas importantes por delante, su objetivo es superarlos.