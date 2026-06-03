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Diana Shnaider da la sorpresa y elimina a Aryna Sabalenka en cuartos de final de Roland Garros

Diana Schnaider (Roland Garros)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diana Shnaiderrek Aryna Sabalenka kanporatu du Roland Garrosen, final laurdenetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La tenista rusa, número 23 del mundo, ha ganado a la número uno en tres sets, por 3-6, 7-5 y 6-0. Shnaider luchará por un puesto en la final con la polaca Maja Chwalinska.

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