SURF FILM FESTIVAL
"Laetitia”, Leti Canalesi buruzko dokumentala, Surf Film Festivalen

18:00 - 20:00
Leti Canales
EITB

Azken eguneratzea

Leti Canales Euskal Herriko surflari handienetakoa da, eta dagoeneko badu dokumentala: “Laetitia”. Sopelako surflaria “oso pozik" dago "bere filma hemen, etxean, jartzeko aukera izateagatik”.

Bilbao Surf Film Festival jaialdiaren 11. edizioa aurkeztu da
Surfa Kirol gehiago

