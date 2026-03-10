“Laetitia”, el documental sobre Leti Canales, en el Surf Film Festival
Leti Canales es una de las grandes surfistas de Euskal Herria, y ya tiene documental: “Laetitia”. La surfista de Sopela está “muy feliz de tener la oportunidad de poder poner su película aquí, en casa”.
Presentada la 11ª edición del Bilbao Surf Film Festival
Se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de marzo, y este año contará con cuatro sedes oficiales, dos en Getxo y otras dos en Bilbao. Se van a poder ver mas de 60 films, entre ellos Laetitia.
Higinio Rivero no logra clasificarse para las semifinales en el esprint de esquí de fondo, en un día en que hace historia
El deportista baracaldés, de 43 años, es el primer atleta del Estado que compite en tres deportes diferentes en los Juegos Paralímpicos, después de haberlo hecho en piragüismo y en biatlón. Rivero ha obtenido el vigésimo cuarto puesto, este martes.
Galería de fotos: Egoitz Bijueska, campeón del mundo de park
El skater bilbaíno Egoitz Bijueska ha dominado los Campeonatos del Mundo de Skate disputados en Sao Paulo. Kalani Konig ha sido segundo y Tom Schaar, tercero.
Egoitz Bijueska, campeón mundial de park con 15 años
El bilbaíno se ha hecho con el oro con una puntuación de 95.83, por delante del brasileño Kalani Konig (plata) y el estadounidense Tom Schaar (bronce).
Egoitz Bijueska, ¡a la final de la modalidad de park!
Naia Laso, en cambio, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, y se ha quedado fuera de la final.
Higinio Rivero hace historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina
Ha sido el primero en participar con España en el biatlón adaptado.
Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong
El golfista de Barrika no ganaba un torneo desde que venció en Chicago en septiembre de 2024.
Naia Laso y Egoitz Bijueska estarán en semifinales de la modalidad de park en el Mundial de Skate
Alain Kortabitarte, Gadea Monja se han despedido de la competición en la tanda clasificatoria, y Peio González en cuartos.
Jon Rahm asalta el liderato en Hong Kong empatado con Detry y Varner III
El golfista de Barrika lidera el torneo de Hong Kong empatado con el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III, tras firmar una tarjeta de 65 golpes y demostrar que mantiene un excelente nivel de juego.