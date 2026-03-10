SURF FILM FESTIVAL
“Laetitia”, el documental sobre Leti Canales, en el Surf Film Festival

18:00 - 20:00
Leti Canales
Euskaraz irakurri: "Laetitia”, Leti Canalesi buruzko dokumentala, Surf Film Festivalen
EITB

Leti Canales es una de las grandes surfistas de Euskal Herria, y ya tiene documental: “Laetitia”. La surfista de Sopela está “muy feliz de tener la oportunidad de poder poner su película aquí, en casa”.

