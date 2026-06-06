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Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

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18:00 - 20:00
Hiru txapeldunak. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

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Yin Yang bertako karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba Arabako hiriburuan egin da. Mendizorrotzako kiroldegian 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira. Jokatutako 10 finaletatik hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Pérez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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