Zverevek sufritu egin behar izan du bere lehenengo handia irabazteko Parisen
Alemaniarrak Flavio Coboli garaitu du oso parekatuta egon den partida batean, hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev italiarraren gainetik pasa da.
Alexander Zverev tenislari alemaniarrak sufritu behar izan du bere lehenengo handia irabazteko Parisen, Roland Garros txapelketa irabazita. Flavio Coboli italiarra garaitu du oso parekatuta egon den partida batean; hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev nagusitu da (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6).
Finala jokalari alemaniarren nagusitasunarekin hasi da, eta honek eraman du lehenengo seta bost jokoko abantailarekin. Bigarrenean, Cobollik erantzun du, horrela partida berdinduz.
Partida, bi jokalarien arteko hartu-eman batean bihurtu da, eta bietako batek ere ez du lortu markagailuan aldentzea. Partidaren tentsio handieneko unea laugarren seta izan da, hau tie-breakera iritsi da, bertan Cobollik irabazi du finala bostgarren setera eramanez.
Partidako set erabakigarrian, gutxi egin ahal izan du munduko hamargarren postuan dagoen tenistak, gihar-arazoen ondorioz, 1-6ko emaitza mingarriarekin galdu du Alexander Zverev sendo baten aurka.
Horrela, lau orduko partida baten ostean, bere lehenengo handia irabazi du Zverevek, eta aldi berean, Henner Henkelek 1937an lortu zuenetik, Roland Garroseko titulua irabazi duen lehen jokalari alemaniarra bihurtu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Rahmek ezin izan du eragotzi Hattonen garaipena Valderraman
Euskalduna bi kolpera geratu da, eta bigarren postuan bukatu du Andaluziako txapelketa.
Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan
Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.
Andreevak bere lehenengo handia irabazi du Roland Garrosen
Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bi setetan (6-3 eta 6-2), ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.
Carlota Cigandak ez du kortea igaro AEBko Irekian
Nafarrak parretik gora 8 kolpe pilatu ditu guztira bigarren jardunaldiaren amaieran, eta 4 kolpe edo gutxiago bildu dituzten jokalariek egin dute aurrera.
Zverevek ez du hutsik egin, eta Cobolliren aurka jokatuko du Roland Garroseko finala
Matteo Arnaldi italiarrak ezin izan du bigarren finalaurrekoa lehiatu, birus batek jota, eta, ondorioz, Flavio Cobolli izango da Alexander Zvereven aurkaria Parisko final handian.
Adreevak eta Chwaliskak jokatuko dute emakumezkoen Roland Garroseko finala
Tenislari errusiarra bi setetan gailendu zaio Marta Kstyuk ukrainarrari finalerdietan (6-1 / 6-3). Poloniarrak, berriz, Diana Shnaider errusiarra garaitu du lehia estuago batean, bi setetan baita ere (7-6 (4) / 6-4).
Diana Shnaiderrek Aryna Sabalenka kanporatu du Roland Garrosen, final-laurdenetan
Tenislari errusiarrak, munduko sailkapeneko 23.a bera, hiru setetan menderatu du lehenengoa, 3-6, 7-5 eta 6-0. Finalerdietan, Shnaider eta Maja Chwalinska poloniarra arituko dira nor baino nor gehiago.
Ekainaren 19tik 21era jokatuko da Bizkaia PGAe Openaren V. edizioa
Bizkaia PGAe Openaren V. edizioa aurkeztu dute Meaztegin. Txapelketak gero eta pisu handiagoa du estatu mailan, aurten, 140 golflarik hartuko dute parte.
Salma Solaunek hiru urre zintzilikatu ditu berriro Europako Txapelketan
Basque Teameko gimnastak iazko urrezko hiru dominak berretsi ditu Bulgarian jokatutako txapelketan.