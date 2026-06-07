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Zverevek sufritu egin behar izan du bere lehenengo handia irabazteko Parisen

Alemaniarrak Flavio Coboli garaitu du oso parekatuta egon den partida batean, hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev italiarraren gainetik pasa da.

Paris (France), 07/06/2026.- Alexander Zverev of Germany celebrates with the Coup de Mousquetaire trophy after winning his Men's final match against Flavio Cobolli of Italy at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 07 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, Italia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Alexander Zverev; Argazkia: EFE
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E. I. I. | KIROLAK EITB

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Alexander Zverev tenislari alemaniarrak sufritu behar izan du bere lehenengo handia irabazteko Parisen, Roland Garros txapelketa irabazita. Flavio Coboli italiarra garaitu du oso parekatuta egon den partida batean; hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev nagusitu da (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6).

Finala jokalari alemaniarren nagusitasunarekin hasi da, eta honek eraman du lehenengo seta bost jokoko abantailarekin. Bigarrenean, Cobollik erantzun du, horrela partida berdinduz.

Partida, bi jokalarien arteko hartu-eman batean bihurtu da, eta bietako batek ere ez du lortu markagailuan aldentzea. Partidaren tentsio handieneko unea laugarren seta izan da, hau tie-breakera iritsi da, bertan Cobollik irabazi du finala bostgarren setera eramanez.

Partidako set erabakigarrian, gutxi egin ahal izan du munduko hamargarren postuan dagoen tenistak, gihar-arazoen ondorioz, 1-6ko emaitza mingarriarekin galdu du Alexander Zverev sendo baten aurka.

Horrela, lau orduko partida baten ostean, bere lehenengo handia irabazi du Zverevek, eta aldi berean, Henner Henkelek 1937an lortu zuenetik, Roland Garroseko titulua irabazi duen lehen jokalari alemaniarra bihurtu da.

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