Bilbao Surf Film Festivalen 11. edizioa aurkeztu da

Laetitia filmeko parte hartzaileak, emisiotik hartuta
18:00 - 20:00
Laetitia filmeko parte hartzaileak; Argazkia: EITB
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 18tik 22ra bitartean egingo da eta aurten lau egoitza ofizial izango ditu; bi Getxon eta beste bi Bilbon. 60 filmetik gora ikusi ahal izango dira, tartean Laetitia.

Surfa Kirol gehiago

