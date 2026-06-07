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Rahmek ezin izan du eragotzi Hattonen garaipena Valderraman

Euskalduna bi kolpera geratu da, eta bigarren postuan bukatu du Andaluziako txapelketa.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 07/06/2026.- El español Jon Rahm durante la cuarta y última jornada en el LIV Golf Andalucía, este domingo en San Roque (Cádiz). EFE/ A.Carrasco Ragel
Jon Rahm. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Jon Rahm golf-jokalari bizkaitarra LIV Golf Andaluzia txapelketa irabaztetik gertu geratu da igande honetan, Valderraman lehiatu dena. Tyrrell Hatton ingelesaren emaitza iraultzear egon da Barrikakoa, baina azkenean Hatton atera da garaile.

Rahm, denboraldiko hirugarren garaipenaren bila Hong Kong eta Mexikoren atzetik, bost kolpera hasi da, eta- 4ko txartelarekin azken egunean bi kolpera geratu da Hattonen -11ko txarteletik.

Euskaldunak, PGA Txapelketako lehian egon denak, bigarren postuan bukatu du Valderraman.

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