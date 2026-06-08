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Nellly Kordak Estatu Batuetako Irekia irabazi du, eta lau txapelketa nagusi daramatza bere ibilbidean

Golf-jokalari estatubatuarra kolpe bateko abantailaz gailendu da; Gaby Lopez mexikarra eta Charley Hull britainiarra izan dira bigarren postuan, berdinduta. Kordak zortzi parretik behera izan du, txapelketa amaituta.

Nelly Korda
Nelly Korda, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nelly Korda golf-jokalari estatubatuarrak 2026ko Estatu Batuetako Irekia irabazi du, Euskal Herriko asteleheneko goizaldean, eta, hala, lau txapelketa nagusi daramatza irabazita bere ibilbidean. Korda kolpe bateko abantailaz gailendu da; Gaby Lopez mexikarra eta Charley Hull britainiarra izan dira bigarren postuan, berdinduta. Txapeldunak zortzi parretik behera izan du, txapelketa amaituta.

Testuinguru honetan, Kordak, azken zuloan, garaipena eman dion putt bat egin du, eta gailendu da, Lopezen eta Hullen aurretik. Aurrenekoz eskuratu du Estatu Batuetako Irekia, eta, orain arte, lau txapelketatan erdietsi du garaipena 2026ko denboraldian; aurreko txapelketa handian ere lortu zuen irabaztea, Chevron Championshipen, hain zuzen ere.

Azken jardunaldian, estatubatuarrak -2ko txartela eman du. Ez zuen ondo hasi txapelketa, lehen egunean bi parretik gora egin baitzuen, baina ondorengo jardunaldietan bikain aritu da, eta garaipena lortu du.

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