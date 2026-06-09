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Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da

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18:00 - 20:00
Markina-Xemeingo Grand Slamaren aurkezpena. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.

Jai Alai League Pilota Zesta-punta

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Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.

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