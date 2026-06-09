Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da
Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.
Zure interesekoa izan daiteke
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa, ekainaren 11tik 25era
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa aurkeztu dute astelehen honetan. Jai Alai Ligako lehia bat jasoko du lehen aldiz Mungiak. Ekainaren 11tik 25era jokatuko da, ostegunero.
Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean
Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.
Urreisti, Buruz Buruko txapeldun
Eñaut Urreisti zesta-puntako 2026ko buruz buruko txapeldun bihurtu da, Berriatuan jokatutako finalean Ludovic Laduche 6-12 eta 8-12 garaituta. Partida gogorra jokatu dute biek, eta azkenean bi setetan erabaki da irabazlea.
Eñaut Urreisti eta Thibault Basque, All Starreko txapeldunak Donibane Lohizunen
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Urreistik eta Basquek 34 puntu bildu dituzte; Tambourindeguyk eta Oyhenardek, 24; Bixentek eta Atainek, 12, eta Erkiagak eta Gorkak, 11.
Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal nagusitu dira Donibane Lohizuneko All Starren
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Erikak eta Maialenek 43 puntu bildu dituzte 45 minutuan; Helenak eta Oaiak, 20; Papek eta Lizardik, 14, eta Laugiek eta Mercadiek, 11.
Ezusteko finala: Urreisti eta Laduche, Banakako txapelaren bila
Eñaut Urreistik eta Ludovic Laduchek larunbatean, maiatzaren 2an, jokatuko dute Banakako Txapelketako finala Berriatuan, Aritz Erkiaga txapelduna eta Johan Sorozabal faboritoa hurrenez hurren kanporatu ondoren.
Bixente-Atain eta Erkiaga-Gorka, eta Pape-Lizardi eta Laugie-Mercadie, Donibane Lohizuneko All Starreko finalera
Astearteko kinieletan, bikote onenak izan ziren, eta, horrenbestez, finaletarako txartelak eskuratu dituzte; horiek datorren asteartean jokatuko dituzte, hilaren 28an.
Erkiagak kostata lortu du Banakako Txapelketan aurrera egitea
Aritz Erkiagak mendean hartu zuen Julen Basterra “Txanika” Berriatuako Mendibarrenen jokatutako Zesta-Puntako Banakako Txapelketa nagusian. Partidan bizi eta gogorra izan arren, hiru jokotan lortu zuen garaipena (6-12, 12-6 eta 5-3). Bestalde, Johanek Liboisi irabazi zion bi jokotan 12-8 eta 12-10 eginda.
Mariatxi talde batek, Imanol Lopezi, haren agurrean: “Erregea izaten jarraitzen dut”
Aitzuri pilotalekuan, Zumaian, Imanol Lopezek, zesta-punta profesionala utzita, eguneko protagonista nagusiak oparia jaso du: mariatxi talde batek El rey kanta eskaini dio, eta berak ere abestu du, osorik.