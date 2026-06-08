Jon Rahm zortzigarren postuan kokatu da munduko sailkapenean, 2024ko ekainetik ondoen
Euskal golf-jokalariak lau postu egin du gora aurreko astelehenarekin alderatuta, LIV Golf Andaluzian bigarren tokian amaituta. 2025eko denboraldia bukatu zenean, Rahm 84. postuan zebilen, mundu mailan.
Jon Rahm munduko sailkapeneko zortzigarren postuan kokatu da, astelehenean argitaratu duten zerrendako azken eguneratzearen arabera. Euskal golf-jokalariak lau postu egin du gora aurreko astelehenarekin alderatuta, LIV Golf Andaluzian bigarren tokian amaituta. 2025eko denboraldia bukatu zenean, Rahm 84. postuan zebilen, mundu mailan.
Bizkaitarrak ezin izan du Valderraman aurrenekoz gailendu (Tyrrell Hatton britainiarrak irabazi du bertan), baina gero eta gorago dabil munduko onenen artean. Otsaileko hasieran, Rahmek LIVen bere hirugarren denboraldiari ekin zionean, 97. tokian zebilen, eta, lau hilabeteren buruan, lehen hamarretan sartu da.
Barrikarra 2024ko ekainaren 9an izan zen azkenekoz, orain arte, munduko sailkapeneko zortzigarren postuan. 2026ko denboraldian, bi txapelketatan gailendu da, Hong Kongen eta Mexikon, lau aldiz sailkatu da bigarren, eta behin bosgarren. Txapelketa handietan, bigarren postua eskuratu zuen PGA Championshipen. Ekainaren 18tik 21era bitartean, Estatu Batuetako Irekian arituko da.
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