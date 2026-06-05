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Zverevek ez du hutsik egin, eta Cobolliren aurka jokatuko du Roland Garroseko finala

Matteo Arnaldi italiarrak ezin izan du bigarren finalaurrekoa lehiatu, birus batek jota, eta, ondorioz, Flavio Cobolli izango da Alexander Zvereven aurkaria Parisko final handian.  

Paris (France), 05/06/2026.- Alexander Zverev of Germany celebrates winning his Men's semifinal match against Jakub Mensik of the Czech Republic at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 05 June 2026. (Tenis, Abierto, República Checa, Francia, Alemania) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Alexander Zverevek Roland Garroseko finalerako txartela lortu du. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alexander Zverevek Roland Garroseko final handia lehiatuko du bigarrenez, gaur jokatu duen finalaurrekoan Jakub Mensik nagusitasunez garaituta (7-5, 6-2, 3-6 eta 6-3).  

20 urteko txekiarrak lehen aldiz gainditu ditu final-zortzirenak Grand Slameko txapelketa batean, eta Roland Garroseko edizio honetan tenislari handi asko eraman ditu aurretik, baina Zverevek ez dio inolako aukerarik eman enegarren balentria egin eta finalean sartzeko.

Alemanak neurketa serioa egin du, eta eskura du lehen aldiz Grand Slameko txapelketa bat bereganatzea.  

Igandeko final handian Flavio Cobolli izango da Zvereven aurkaria. Bigarren finalaurrekoan ezustekoa izan da; izan ere, Matteo Arnaldi partida hasi baino lehen erretiratu egin behar izan da, birus batek erasanda, eta, halabeharrez, Cobolli neurketa jokatu gabe sailkatu da finalerako.

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