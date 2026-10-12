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Iker Vicentek Asteasuko finalerako lehen txartela lortu du, Getarian

Iragarkia
Iker-Vicente-aizkolaria-Kirol-Herri-Getaria
18:00 - 20:00
Iker Vicente Otsagabiako (Nafarroa) aizkolaria, Getarian. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Harri-jasotzean, Olaia Esnaolak ireki du gaurko saioa, eta azpeitiarrak langa goian jarri du datozen asteetan aurkari izango direnentzat. Gari Garmendiak ere lan bikaina egin du. Aizkolaritzan, Irati Astondoa zeanuritarrak hiru puntu poltsikoratu ditu. Gizonezkoetan, Iker Vicente nagusitu da.

Iker Vicente Herri-kirolak Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

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