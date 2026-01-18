KIROL HERRI
Arruti, Ezpeleta, Gesalaga eta Garmendia Kirol Herri txapelketan nagusi

Kirol Herri finala
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Atzo Hernanin jokatutako Kirol Herri saioko finalean, talde zuria nagusitu zen: Nerea Arruti, Hodei Ezpeleta, Maddi Gesalaga eta Gari Garmendia. Harri-lanean aurrea hartu zuten, eta aizkoran lehia estua izan bazen ere, bigarren itzulian zuriek aldea zabaldu eta saioa irabazi zuten. 

Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

