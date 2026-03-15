Morandeirak, Atxutegik, Ansorregik, Etxebestek, Alberdik eta Larrañagak finalerako txartela eskuratu dute

Kirol Herri
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB


EITB



Kirol Herriren banakako hirugarren jardunaldia jokatu dute gaur Oñatin, eta sei kirolari sailkatu dira finalerako: Malen Morandeira eta Ane Atxutegi harri-jasotzaileez gain, Uxue Ansorregi, Arkaitz Etxebeste, Julen Alberdi eta Mikel Larrañaga aizkolariak ere izango dira finalean.

Aizkolaritza Herri-kirolak Kirol Herri

