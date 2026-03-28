Banakako finala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ainitze Zumeta, “Urra", Oihana Fernandez de Barrena eta Julen Alberdi, Banakako Kirol Herriko txapeldun

Aizkoran irabazleen nagusitasuna oso argia izan da, baina harri-jasotzean lehia estuagoa izan da.
Banakako Kirol Herriko finaleko txapeldunak
18:00 - 20:00
Banakako Kirol Herriko txapeldunak.
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Ainitze Zumeta eta Mikel Lopetegi "Urra", harriarekin, eta Oihana Fernandez de Barrena eta Julen Alberdi, aizkorarekin, nagusitu dira "Kirol Herri" saioko banakako txapelketako finalean.

Harri-jasotzea

Emakumezkoetan, Malen Morandeira, Ainitze Zumeta eta Ane Atxutegi lehiatu dira, 75 kiloko zilindroarekin eta kubikoarekin eta 62,5 kiloko bolarekin. Lehen proban Zumeta eta Morandeira berdinduta geratu dira 28 altxaldirekin, baina bigarrenean inork ezin izan ditu Zumetaren 17 altxaldiak berdindu. Azken proban, Atxutegirekin 28 altxaldira berdindu arren, Zumetak ziurtatuta zuen garaipena.

Gizonezkoetan, Gari Garmendia eta Mikel Lopetegi "Urra" aurrez aurre ibili dira, Beñat Telleriak ezin izan baitu lehiatu lesioagatik. 150 kiloko kopan, Urrak 27 altxaldi egin ditu, Garmendiak baino bost gehiago, gero txapela bereganatzeko balio izan diona. Izan ere, 137,5 kiloko kubikoan eta 125 kiloko bolan Garmendia nagusitu da, baina ezin izan du Urra harrapatu.

Aizkolaritza

Hemen ere, Ohiana Fernandez de Barrena eta Uxue Ansorregi buruz buru lehiatu dira, Nerea Arruti ezin izan baita lehiatu lesioagatik. 45 ontzako proban (1:48 minutu) zein 45 eta 54 ontzakoan (6:23 minutu), Ohiana argi eta garbi nagusitu da.

Gizonezkoetan, Julen Alberdi, Mikel Larrañaga eta Hodei Ezpeleta lehiatu dira. Hor ere "Txikia IV.a"k ez die aukerarik eman aurkariei. 3:01 minututan bukatu du lehen proba (45 ontzakoa zutik eta 60koa etzanda) eta 12:52 minututan bigarrena (54 ontzakoa zutik eta 60 ontzako lau enbor etzanda).

Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza Kirol Herri

Publizitatea
X
Publizitatea
X