¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Iker Vicente logra el primer billete para la final de Asteasu, en Getaria
En levantamiento de piedra, Olaia Esnaola ha sido la encargada de abrir la jornada de hoy, en la que la azpeitiarra ha puesto el listón muy alto para las que serán sus rivales en las próximas semanas Gari Garmendia también ha realizado un gran trabajo. Con el hacha, la zeanuritarra Irati Astondoa se ha hecho con los tres puntos, mientras que en categoría masculina se ha impuesto Iker Vicente.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
30 harrijasotzailes y aizkolaris participarán en la segunda edición de Kirol Herri
EN DIRECTO
Hace min.
Ainitze Zumeta, “Urra", Oihana Fernández de Barrena y Julen Alberdi, campeones del Kirol Herri Individual
EN DIRECTO
Hace min.
Morandeira, Atxutegi, Ansorregi, Etxebeste, Alberdi y Larrañaga se clasifican para la final
EN DIRECTO
Hace min.
Gari Garmendia destaca en la segunda jornada pese a romper una de sus piedras antes de comenzar
EN DIRECTO
Hace min.
La competición individual de "Kirol Herri" arranca con fuerza y deja emocionantes duelos para comenzar
EN DIRECTO
Hace min.
Este sábado arranca el campeonato individual de Kirol Herri
EN DIRECTO
Hace min.
Arruti, Ezpeleta, Gesalaga y Garmendia, campeones de "Kirol Herri"
EN DIRECTO
Hace min.
Urra, Zumeta, Fernández de Barrena y Larrañaga se coronan en Asteasu
EN DIRECTO
Hace min.
El grupo B sube a segunda posición en la cuarta jornada de la Liga Kirol Herri
Cargar más