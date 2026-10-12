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Iker Vicente logra el primer billete para la final de Asteasu, en Getaria

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Iker-Vicente-aizkolaria-Kirol-Herri-Getaria
18:00 - 20:00

Iker Vicente, aizkolari de Ochagavía (Navarra), en Getaria. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker Vicentek finalerako lehen txartela lortu du Kirol Herri saioaren lehen jardunaldian, Getarian
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Última actualización

En levantamiento de piedra, Olaia Esnaola ha sido la encargada de abrir la jornada de hoy, en la que la azpeitiarra ha puesto el listón muy alto para las que serán sus rivales en las próximas semanas Gari Garmendia también ha realizado un gran trabajo. Con el hacha, la zeanuritarra Irati Astondoa se ha hecho con los tres puntos, mientras que en categoría masculina se ha impuesto Iker Vicente.

Iker Vicente Herri-kirolak Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

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