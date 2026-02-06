"Kirol Herri"
Larunbat honetan hasiko da Banakako Kirol Herri

author image

EITB

Azken eguneratzea

"Kirol Herri" saioaren banakako txapelketa hasiko da asteburu honetan, Aizkoitian. Emakumezkoak zein gizonezkoa aizkorarekin eta harriarekin ikusiko ditugu. Final handia martxoaren 28an izango da.

Herri-kirolak Kirol Herri

