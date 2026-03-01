Kirol Herri
Gari Garmendia nabarmendu da bigarren jardunaldian, nahiz eta saioa hasi aurretik harrietako bat hautsi

Gari-Garmendia-harrijasotzailea-kirol-herri-2-jardunaldian
18:00 - 20:00
Gari Garmendia Idiazabalgo harri-jasotzailea. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Idiazabalgo harri-jasotzailea Urtainek bere garaian erabilitako koparekin aritzekoa zen, baina apurtu zaio, eta Xabat Olaizolaren koadroarekin egin behar izan du saioa. 13 jasoaldi egin ditu, kubikoarekin 12 eta bolarekin 16. Honenbestez, Garmendiak finalerako txarteletako bat berea du.

Herri-kirolak Kirol Herri

