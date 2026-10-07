KIROL HERRI
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30 harri-jasotzaile zein aizkolari, Kirol Herriko bigarren edizioan

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bueltan da Kirol Herri. Bigarren edizio honek 30 kirolari batuko ditu, harri-jasotzaileak baita aizkolariak ere. Berrikuntza batekin dator gainera aurtengoa: Banaka arituko dira lehendabizi, eta, udaberrian, taldeka. Banakako lehia urriaren 12an hasiko da, Gernikan eta halako lau txapelketa jokatuko dira.

Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza Kirol Herri

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