"Kirol Herri"
"Kirol Herri" saioko banakako lehia bizi-bizi hasi da, harri-jasotzean eta aizkolaritzan

Ainitze Zumeta
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lehen jardunaldian, Ainitze Zumeta Maddi Gesalaga baino hobeto aritu da, eta Mikel Lopetegik Beñat Telleria menderatu du; Nerea Arruti finalerako sailkatu da, eta Julen Alberdik lehia ederra izan du Arkaitz Etxebesterekin. 

Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza Kirol Herri

