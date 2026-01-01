KIROL HERRI
Zumeta eta Urra, txapeldunak harri-jasotzean; Larrañaga eta Fernandez de Barrena, aizkoran

Ainitze Zumeta harri-jasotzailea izan da nagusi Asteasun jokatutako Kirol Herria lehiaren banakako finalean.
18:00 - 20:00
Kirol Herri saioko banakako finalak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kirol Herri saioko banakako finalak jokatu ziren atzo Asteasun: Ainitze Zumeta eta Urra izan ziren nagusi harriak jasotzen; aizkoran, ordea, Mikel Larrañaga eta Oihana Fernandez de Barrena. 

Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

