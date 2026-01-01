Zumeta eta Urra, txapeldunak harri-jasotzean; Larrañaga eta Fernandez de Barrena, aizkoran
Kirol Herri saioko banakako finalak jokatu ziren atzo Asteasun: Ainitze Zumeta eta Urra izan ziren nagusi harriak jasotzen; aizkoran, ordea, Mikel Larrañaga eta Oihana Fernandez de Barrena.
B taldea bigarren tokira igo da Kirol Herri Ligako laugarren jardunaldian
Lehia estua izan da Kirol Herri Ligako laugarren jardunaldian, orain arteko saiorik lehiatuena. Julen Alberdik, Jon Gisasolak, Uxue Ansorregik eta Patricia Martinek osatutako taldeak, B taldeak, lortu du garaipena eta, ondorioz, bigarren postua.
Gesalagak, Garmendiak, Arrutik eta Ezpeletak beste hamar puntu lortu dituzte, Kirol Herriko ligan
Hirugarren jardunaldian, astelehenean, Alegian, Osa, "Urra" Astondoa eta Larrañaga kirolariek osatutako taldea baino gehiago izan dira; azken horiek puntu bat eskuratu dute. Sailkapenean, irabazleek 18 puntu dituzte, dagoeneko.
Lehia estua Kirol Herri txapelketako bigarren jardunaldian
Ikusgarria bezain gorabeheratsua izan da "Kirol Herri"ko bigarren jardunaldia. Banakako lanean 3 eta 1 aurreratu da Larrañagak, Pikabeak, Lopetetgik eta Osak osatutako taldea. Binakakoan, Lopategik eta Osak eraman dituzte bi puntuak. Aizkoran, ordea, Alberdi eta Ansorregi bi puntura jarri dira.
Arruti, Ezpeleta, Gesalaga eta Garmendia gailendu dira ''Kirol Herri'' saioaren lehen jardunaldian
Nerea Arruti eta Hodei Ezpeleta aizkolariek eta Maddi Gesalaga eta Gari Garmendia harri-jasotzaileek osatutako taldeak 8 puntu eskuratu ditu "Kirol Herri"ren lehen jardunaldian.
Kirol Herriren edizio berri parekidea aurkeztu dute
Aizkolaritza eta harri-jasotzea uztartzen dituen saio berria martxan da. Igandean, Zarautzeko Aritzbatalde pilotalekuan, jokatuko da lehen jardunaldia. Bi gizonezkok eta bi emakumezkok osatuko dute taldea. Bakarkako finala abenduaren 31n jokatuko da, eta taldekakoa urtarrilaren 17an.