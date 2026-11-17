Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Aitor Ajuria mendi korrikalaria, igandeko “Helmuga” saioko protagonista
Aitor Ajuria mendi korrikalaria izango da protagonista igandeko "Helmuga" saioan. Bere eguneroko bizimodua nolakoa den kontatuko du, besteak beste.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Jesus Mujika, izar ahaztua
ZUZENEAN
Duela min.
Jesus Mujika txirrindulari urretxuarra, “Helmuga” saioko protagonista
ZUZENEAN
Duela min.
Tessy Ebosele, jauziz jauzi
ZUZENEAN
Duela min.
Tessy Ebosele jauzilaria, igandeko “Helmuga” saioan
ZUZENEAN
Duela min.
Ekaitz Maiz alpinistaren abentura berria hizpide, igandeko “Helmuga” saioan
ZUZENEAN
Duela min.
Motor hotsaren goxoa
ZUZENEAN
Duela min.
Aitor Olalla eta Unai Arregi motor-gidariak, “Helmuga” saioaren protagonistak
ZUZENEAN
Duela min.
Yoseikan Budo arte martziala: Artistak eta maisuak
ZUZENEAN
Duela min.
Yoseikan Budo arte martziala hizpide, denboraldiko lehen “Helmuga” saioan
Gehiago ikusi