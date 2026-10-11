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Yoseikan Budo arte martziala: Artistak eta maisuak
Yoseikan Budo arte martziala aztertu dute aste honetako “Helmuga” saioan, Gorka Perez Ihidoy irakaslearen eta Koxe Perez maisuaren eskutik.
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