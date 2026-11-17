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El corredor de montaña Aitor Ajuria, protagonista del programa “Helmuga” del domingo
Euskaraz irakurri: Aitor Ajuria mendi korrikalaria, igandeko "Helmuga" saioko protagonista
El corredor de montaña Aitor Ajuria será el protagonista de este domingo en el programa "Helmuga". Contará, entre otras cosas, cómo es su vida cotidiana.
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