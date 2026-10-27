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Tessy Ebosele jauzilaria, igandeko “Helmuga” saioan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Tessy Ebosele jauzilaria, "Helmuga" saioan
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Tessy Ebosele atleta izango da protagonista igande honetako "Helmuga" saioan. Jauzilaria elkarrizketatuko dute ETB1en, 11:30etik aurrera.

"Helmuga" Kirol gehiago Atletismoa

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