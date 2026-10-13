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Aitor Olalla eta Unai Arregi motor-gidariak, “Helmuga” saioaren protagonistak

Iragarkia
18:00 - 20:00
Motor munduan murgilduko da "Helmuga" saioa igande honetan
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Azken eguneratzea

"Helmuga" ETB1en saioak, igandean, Aitor Olalla eta Unai Arregi motor-gidariak hurbiletik ezagutzeko aukera emango digu. Saioak motor munduan murgilduko gaitu asteon.

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