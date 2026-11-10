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Jesus Mujika txirrindulari urretxuarra, “Helmuga” saioko protagonista

Iragarkia
Jesus Mugica txirrindularia, Helmugan
18:00 - 20:00

Jesus Mujika izango da igandeko protagonista, "Helmuga" saioan.

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Jesus Mujika txirrindulariaren bizitza izango dute hizpide igandeko Helmuga saioan. Urretxun jaiotakoa, Frantzian hil zen, auto-itripuz, 24 urte zituenean eta kirol-ibilbide oparoa aurretik zuela. 

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