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Tessy Ebosele, jauziz jauzi

Iragarkia
Tessy Ebosele jauzilaria, Helmugan
18:00 - 20:00
Tessy Ebosele jauzilaria, Helmuga saioan
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Azken eguneratzea

Tessy Ebosele jauzilariak atleta gisa egindako ibilbideaz hitz egin du "Helmuga" saioan. Bideo honetan, ikusi dezakezue elkarrizketa osoa.

"Helmuga" Emakume kirolariak Atletismoa

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