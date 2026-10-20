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Ekaitz Maiz alpinistaren abentura berria hizpide, igandeko “Helmuga” saioan
Ekaitz Maiz alpinistak bere azken espedizioa kontatuko du igandeko Helmuga saioan. Iñaki Arzelusekin eta Hector Marrodanekin batera, Khane haranera egin dute bidaia, iaz bertan behera utzi behar izan zuten helburuari ekiteko: Trident Peak gailurra igotzea.
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