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Ekaitz Maiz alpinistaren abentura berria hizpide, igandeko “Helmuga” saioan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ekaitz Maiz, "Helmuga" saioan
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Azken eguneratzea

Ekaitz Maiz alpinistak bere azken espedizioa kontatuko du igandeko Helmuga saioan. Iñaki Arzelusekin eta Hector Marrodanekin batera, Khane haranera egin dute bidaia, iaz bertan behera utzi behar izan zuten helburuari ekiteko: Trident Peak gailurra igotzea.

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