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Motor hotsaren goxoa
Motor kontuak izan dituzte hizpide aste honetako "Helmuga" saioan. Aitor Olalla, Unai Arregi eta Jordi Espuña pilotuak elkarrizketatu dituzte, haien bizimoduaz hitz egiteko.
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