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Motor hotsaren goxoa

Iragarkia
Helmuga: motor-gidariak
18:00 - 20:00
Aitor Olalla, Unai Arregi eta Jordi Espuña, "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Motor kontuak izan dituzte hizpide aste honetako "Helmuga" saioan. Aitor Olalla, Unai Arregi eta Jordi Espuña pilotuak elkarrizketatu dituzte, haien bizimoduaz hitz egiteko. 

"Helmuga" Kirol gehiago Motoziklismoa

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