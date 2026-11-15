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Jesus Mujika, izar ahaztua
Jesus Mujika txirrindulari urretxuarrari buruzko erreportajea eskaini dute "Helmuga" saioan. Ibilbide oparoa zuen aurretik, baina auto-istripu baten ondorioz hil zen, Frantzian, 26 urte zituela.
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