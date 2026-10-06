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Yoseikan Budo arte martziala hizpide, denboraldiko lehen “Helmuga” saioan
Gorka Perez Ihidoy Yoseikan Budo irakaslea eta Koxe Perez maisua izango dira igande honetako protagonistak, “Helmuga” saioan. Denboraldiko lehen saioa 11:30etik aurrera egongo da ikusgai.
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