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Yoseikan Budo arte martziala hizpide, denboraldiko lehen “Helmuga” saioan

Iragarkia
Yoseikan Budo arte martziala, Helmugan.
18:00 - 20:00
Yoseikan Budo arte martzialari buruz hitz egingo dute “Helmuga” saioan.
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Azken eguneratzea

Gorka Perez Ihidoy Yoseikan Budo irakaslea eta Koxe Perez maisua izango dira igande honetako protagonistak, “Helmuga” saioan. Denboraldiko lehen saioa 11:30etik aurrera egongo da ikusgai.

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