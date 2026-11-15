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Jesús Mujika, una estrella olvidada
Euskaraz irakurri: Jesus Mujika, izar ahaztua
El ciclista urretxuarra Jesús Mujika ha sido el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo. Su prometedora carrera como ciclista se vio truncada, ya que falleció en un accidente de coche, en Francia, a los 26 años.
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