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Jesús Mujika, una estrella olvidada

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Jesus Mujika, txirrindularia, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Imagen del ciclista Jesús Mujika, en el programa Helmuga
Euskaraz irakurri: Jesus Mujika, izar ahaztua
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Última actualización

El ciclista urretxuarra Jesús Mujika ha sido el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo. Su prometedora carrera como ciclista se vio truncada, ya que falleció en un accidente de coche, en Francia, a los 26 años.

"Helmuga" Más deportes Ciclismo

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