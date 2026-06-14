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Juan Luis Amilibia ontzigilea, ur-azaleko jauna

Amilibia, Helmuga osoan
18:00 - 20:00
Juan Luis Amilibia, "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aste honetan, Juan Luis Amilibia ontzigilea izan da "Helmuga" saioko protagonista. Ontzigintza, arrauna eta arrantza izan ditu hizpide, besteak beste.

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