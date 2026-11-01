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Tessy Ebosele, salto a salto

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Tessy Ebosele jauzilaria, Helmugan
18:00 - 20:00
La saltadora Tessy Ebosele, en el programa Helmuga
Euskaraz irakurri: Tessy Ebosele, jauziz jauzi
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Última actualización

La saltadora Tessy Ebosele ha hablado en "Helmuga" sobre su trayectoria como atleta. En este vídeo, podéis ver la entrevista completa.

"Helmuga" Mujeres deportistas Atletismo

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