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Juan Luis Amilibia ontzigilea, igandeko “Helmuga” saioan

18:00 - 20:00
Juan Luis Amilibia, "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Juan Luis Amilibia ontzigilea izango da aste honetako Helmuga saioko protagonista, ETB1en.

"Helmuga"

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