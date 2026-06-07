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San Inazio beisbol taldeak 70 bete ditu

San Inazio beisbol taldea
18:00 - 20:00
San Inazio beisbol taldeak 70 urte bete ditu
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko San Inazio beisbol taldea izan dute hizpide "Helmuga" saioan. 70 urte bete ditu, eta hainbat taldekideren testigantza bildu dute erreportaje honetan, besteak beste.

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