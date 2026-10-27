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La saltadora Tessy Ebosele, este domingo en “Helmuga”

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18:00 - 20:00
La saltadora Tessy Ebosele, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Tessy Ebosele jauzilaria, igandeko "Helmuga" saioan
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Última actualización

La atleta Tessy Ebosele será la protagonista del programa "Helmuga" de este domingo, en ETB1, a partir de las 11:30 horas.

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