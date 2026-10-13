¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Los motoristas Aitor Olalla y Unai Arregi, protagonistas de “Helmuga” este domingo
Euskaraz irakurri: Aitor Olalla eta Unai Arregi motor-gidariak, “Helmuga” saioko protagonistak
El programa "Helmuga" de este domingo ofrecerá la oportunidad de conocer de cerca a los motoristas Aitor Olalla y Unai Arregi.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Yoseikan Budo: Artistas y maestros
EN DIRECTO
Hace min.
El arte marcial Yoseikan Budo, en el primer “Helmuga” de la temporada
EN DIRECTO
Hace min.
El constructor naval Juan Luis Amilibia, en “Helmuga”
EN DIRECTO
Hace min.
El constructor de barcos Juan Luis Amilibia, este domingo en “Helmuga”
EN DIRECTO
Hace min.
El equipo de béisbol San Inazio cumple 70 años
EN DIRECTO
Hace min.
El equipo de béisbol San Inazio, este domingo en “Helmuga”
EN DIRECTO
Hace min.
Marko Usabiaga corredor OCR: maestro en superar obstáculos
EN DIRECTO
Hace min.
Así es el proyecto inclusivo del grupo de montaña Upsala
EN DIRECTO
Hace min.
El corredor de OCR Marko Usabiaga, este domingo en “Helmuga”
Cargar más