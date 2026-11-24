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Iker Lecuona motor-pilotua, “Helmuga” saioaren protagonista, igandean
Iker Lecuona pilotua elkarrizketatuko dute igandeko "Helmuga" saioan. ETB1en izango da ikusgai, 11:30etik aurrera.
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