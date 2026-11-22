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Aitor Ajuria, bere kasa
Mendi korrikalaria izateaz gain, artzain lanetan ibiltzen da Aitor Ajuria bere egunerokoan. Bi jarduera horiek nola uztartzen dituen kontatu du "Helmuga" saioan, eta dituen helburuez ere mintzatu da.
Aitor Ajuria mendi korrikalaria elkarrizketatu dute aste honetako "Helmuga" saioan. Bere eguneroko bizimodua nolakoa den azaldu du, mendiaren eta baserriaren inguruan.
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