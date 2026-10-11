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Yoseikan Budo: Artistas y maestros

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Yoseikan Budo, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
El arte marcial Yoseikan Budo, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Artistak eta maisuak
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Última actualización

El programa "Helmuga" de esta semana analizará el arte marcial Yoseikan Budo, de la mano del profesor Gorka Pérez Ihidoy y el maestro Koxe Perez

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